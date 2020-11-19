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Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2020 21:40 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 26 Kasım'da İstanbul'a dönecek ve aralık ayında sahaya inecek.

Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera için 2020 yılı çok kötü geçti.

Önce ayağı kırılan ardından annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisi, iki ay önce annesinin durumu ağırlaşınca gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da İstanbul'a dönecek. Salonda bireysel çalışmalarını aksatmayan deneyimli kaleci, aralık ayında sahaya inecek.

Muslera sezonun ikinci yarısında kaleyi Okan-Fatih ikilisinden teslim alacak. (Akşam)


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