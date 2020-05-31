Muslera'nın Galatasaray'daki geleceği tehlikeye girdi

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için yabancı transferlerine 32 yaş sınırı getirmeyi planlarken Galatasaray'da gözler Fernando Muslera'ya çevrildi.33 yaşındaki Uruguaylı eldivenin, sarı-kırmızılı ekip ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve eğer bu sezon yeni bir anlaşma olmazsa durumu belirsizliğe girecek.

Federasyon eğer bir opsiyon sağlamazsa Galatasaray, başarılı file bekçisiyle gelecek sezon yollarını ayırmak zorunda kalacak ve bu da taraftarların aklına getirmeyi dahi istemediği bir durum… Buna karşılık federasyonun, 5 yılın üzerinde Türkiye'de forma giyen oyunculara kolaylık sağlayabileceği yönünde bilgiler de geliyor. Galatasaray'da bu sezon 33 yaşında olan Donk, Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmeleri de sona eriyor.

YENİLESE DE AYRILABİLİR

2011-12 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Muslera sözleşmesini yenilese bile sezon sonundan itibaren istediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek. Zira FIFA 32 yaşını aşan ve 10 yıldan fazla aynı takımda forma giyen oyunculara özel bir hak tanıyor. Bu yaştan sonra sözleşmeleri devam etse bile yeni bir takıma herhangi bir bonservis bedeli ödemeden katılmasına izin veriyor.

MUSLERA AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Muslera zaman zaman Boca Juniors başta birçok takımla anılıyor. Ancak Galatasaray ile bütünleşen ve kaptanlık görevine yükselen tecrübeli file bekçisinin sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hiç mi hiç niyeti yok.

