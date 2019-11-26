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Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kurtarış yapan isim oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.11.2019 14:29 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi’nin ilk 4 haftasında yaptığı 25 kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.

Muslera, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kurtarış yapan isim oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta heyecanı oynanacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye’yi Devler Ligi’nde temsil eden Galatasaray da A Grubu maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak.

Gruplardaki beşinci maçlar öncesi Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından ilk 4 haftanın istatistik şampiyonları açıklandı. Sarı-kırmızılı kaleci Muslera da bu listede kendine yer buldu.

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GOL KRALI HAALAND, ASİST KRALI ZIYECH

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar oynanan müsabakalarda rakip ağlara 7 gol bırakan RB Salzburg’un 19’luk yıldızı Erlin Haaland, gol kralı unvanını elinde bulunduruyor. Ajax’ın başarılı oyuncusu Hakim Ziyech de 4 asistle en çok asist yapan futbolcu konumunda yer alıyor.

RONALDO İSABETLİ ŞUT, PJANIC BAŞARILI PASTA LİDER

Juventus’un dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo, çektiği 11 isabetli şutla Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 4 maçın en fazla isabetli şut çeken ismi oldu.

Ronaldo’nun takım arkadaşı Miralem Pjanic de 338 başarılı pasla ligin en başarılı pas yapan futbolcusu olarak ön plana çıktı.

EN FAZLA KURTARIŞ MUSLERA'DAN

Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge’un yer aldığı A Grubu’nda 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak bir üst tura çıkma şansını yitiren ve gol atma başarısı da gösteremeyen Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, takımının bu kötü durumuna rağmen istatistiklerde zirvede yer almayı başardı.

33 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi’nde 360 dakika sahada kaldı ve yaptığı 25 kurtarışla ilk 4 haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi olmayı başardı.

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muslera Şampiyonlar Ligi Galatasaray club brugge

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2014-2015 sezonu şampiyonlar liginde gruplarda gelenden 4 gidenden 4 yedikleri zaman muslera şampiyonlar ligi tarihinin en çok gol yiyen kalecisi ünvanını almasın diye evlerindeki son arsenal maçına sinan bolatla çıkıp yine 4 yiyen gs... :DDDDDD yeminle komedisiniz ya.. yıllardır avrupaya haksız yere gidip şamaroğlanına dönmüşken bile övünecek birşey bulabiliyorlar.. bu kadar da pişkinler yani :DDDD ülke puanını mahvettiniz.. avrupa size göre bir yer değil artık... şimdi çıkıp cevap verecekler uefa kupamız var.. :DDD avuntuların takımı 6s :DDD
Sen sheva'yı çabuk unuttun galiba. asdasasa
gönderin hocayı takım yavaş oynuyor calım atamıyor takım resmen pasver pas al bune
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