SPOR

Muslera tarihe geçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2019 23:05 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bu sene yaşadığı 5. zaferle Süper Lig'de tarihinde en çok şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Muslera tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera ayrı bir gururu daha yaşadı.

Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı takımla 5. şampiyonluğunu kazanan Uruguaylı file bekçisi, bu alanda ligde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olarak adını tarihe kazdı. Muslera’yı bu alanda 4’er kupa zaferiyle Popescu ve Hagi takip etti.

PARTNERHangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?Hangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?
'Sahada konuştuk, şampiyon olduk''Sahada konuştuk, şampiyon olduk'
Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!Terim'den flaş şampiyonluk sözleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fernando muslera Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Şaş: İlk defa kavgada ben yoktum

''İlk defa kavgada ben yoktum''

Mustafa Cengiz: Kupanın gelmesini istedik ama...

Cengiz'den itiraf! 'Kupayı istedik ama...'

Levent Şahin'den Abdullah Avcı'ya cevap

Levent Şahin'den Abdullah Avcı'ya cevap

Selçuk İnan ve Mbaye Diagne şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu

Ve Selçuk açıkladı! 'Birkaç gün sonra...'

Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

Abdurrahim Albayrak: Bugün sahada konuştuk ve şampiyon olduk

'Sahada konuştuk, şampiyon olduk'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.