Muslera tüm takımdan özür diledi! Öyle bir şey yaptı ki...

CONMEBOL Libertadores A Grubu 5. maçında Flamengo ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Brezilya temsilcisi, Arjantin deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılarak kritik bir üç puan elde etti. Mücadelenin tek golü 65. dakikada Pedro’dan geldi.

PEDRO’NUN GOLÜ MAÇI BELİRLEDİ

Karşılaşmada uzun süre dengeli bir oyun sergilenirken, Flamengo aradığı golü ikinci yarıda buldu. 65. dakikada sahneye çıkan Pedro, takımını öne geçirerek maçın skorunu belirledi.

MUSLERA’NIN HATASI DAMGA VURDU

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Estudiantes forması giymeye başlayan Fernando Muslera, yediği golde yaptığı hata ile karşılaşmaya damga vurdu. Tecrübeli kaleci, topu uzaklaştırmak isterken başarılı olamayınca meşin yuvarlak Pedro’nun önüne düştü. Pozisyonu iyi değerlendiren Pedro, topu ağlara gönderdi.

SU MOLASINDA ÖZÜR VE TESELLİ

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre su molası sırasında Muslera, yaptığı hata nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi. Teknik direktör Medina ise oyuncusuna destek vererek, "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin." ifadelerini kullandı.