SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Muslera tüm takımdan özür diledi! Öyle bir şey yaptı ki...

Flamengo, Libertadores Kupası'nda Estudiantes'i Pedro'nun golüyle deplasmanda 1-0 yendi. Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın yaptığı kritik hata maça damga vururken, teknik direktör Medina su molasında takım arkadaşlarından özür dileyen tecrübeli kaleciye sahip çıktı.

Muslera tüm takımdan özür diledi! Öyle bir şey yaptı ki...
Cevdet Berker İşleyen

CONMEBOL Libertadores A Grubu 5. maçında Flamengo ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Brezilya temsilcisi, Arjantin deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılarak kritik bir üç puan elde etti. Mücadelenin tek golü 65. dakikada Pedro’dan geldi.

PEDRO’NUN GOLÜ MAÇI BELİRLEDİ

Muslera tüm takımdan özür diledi! Öyle bir şey yaptı ki... 1

Karşılaşmada uzun süre dengeli bir oyun sergilenirken, Flamengo aradığı golü ikinci yarıda buldu. 65. dakikada sahneye çıkan Pedro, takımını öne geçirerek maçın skorunu belirledi.

MUSLERA’NIN HATASI DAMGA VURDU

Muslera tüm takımdan özür diledi! Öyle bir şey yaptı ki... 2

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Estudiantes forması giymeye başlayan Fernando Muslera, yediği golde yaptığı hata ile karşılaşmaya damga vurdu. Tecrübeli kaleci, topu uzaklaştırmak isterken başarılı olamayınca meşin yuvarlak Pedro’nun önüne düştü. Pozisyonu iyi değerlendiren Pedro, topu ağlara gönderdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

SU MOLASINDA ÖZÜR VE TESELLİ

Muslera tüm takımdan özür diledi! Öyle bir şey yaptı ki... 3

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre su molası sırasında Muslera, yaptığı hata nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi. Teknik direktör Medina ise oyuncusuna destek vererek, "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin." ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandıAlmanya Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandıSenegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.