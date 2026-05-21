Muslera tüm takımdan özür diledi! Öyle bir şey yaptı ki...

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
CONMEBOL Libertadores A Grubu 5. maçında Flamengo ile Estudiantes karşı karşıya geldi. Brezilya temsilcisi, Arjantin deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılarak kritik bir üç puan elde etti. Mücadelenin tek golü 65. dakikada Pedro’dan geldi.
Karşılaşmada uzun süre dengeli bir oyun sergilenirken, Flamengo aradığı golü ikinci yarıda buldu. 65. dakikada sahneye çıkan Pedro, takımını öne geçirerek maçın skorunu belirledi.
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Estudiantes forması giymeye başlayan Fernando Muslera, yediği golde yaptığı hata ile karşılaşmaya damga vurdu. Tecrübeli kaleci, topu uzaklaştırmak isterken başarılı olamayınca meşin yuvarlak Pedro’nun önüne düştü. Pozisyonu iyi değerlendiren Pedro, topu ağlara gönderdi.
Arjantin basınında yer alan bilgilere göre su molası sırasında Muslera, yaptığı hata nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi. Teknik direktör Medina ise oyuncusuna destek vererek, "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin." ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum