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  4. Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

AA AA
24.04.2024 13:33
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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Partiyi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, yıllarca sürse de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Tek isteklerinin evlatlarının dönmesi olduğunu belirten Teker, "Biz onlardan korkmuyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter artık anneler ve babaların ağladığı. Onların çocukları nerede, bizim çocuklar nerede. Çocuklarımızın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz."

Baba Şemsettin Özcan da 7 yıl önce çocuğunun kaçırılarak terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü kaydederek, "Çocuklarımızı verinceye kadar onların yakasını bırakmayacağız. Oğlumdan 7 yıldır hiç haber alamadım. Sizin çocuğunuz bir gün eve gelmese ne yaparsınız. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muş eylem aile DEM Parti

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