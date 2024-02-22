Muşlu öğrenciler İtalya’da staj görüyor

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmen ve öğrencilerinin İtalya’daki staj programı, mesleki becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası düzeyde deneyim kazanmaları adına çalışmalarını sürdürüyor. Yurt dışında tecrübelerle kazanacak olan öğrenciler, hem kendi kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaklar hem de ülkeye döndüklerinde edindikleri kazanımları okullarındaki arkadaşları ile paylaşacaklar.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu projesine katılımı, okulun uluslararası alanda tanınırlığını artırarak öğrencilerin ve öğretmenlerin küresel çapta rekabet edebilirliklerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muş ilindeki eğitim kalitesini ve uluslararası düzeydeki işbirliklerini artırmak amacıyla Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu projesine katıldığını söyleyen Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, “Proje kapsamında, öğretmen ve öğrencilerimiz, İtalya’da staj programına katılmak üzere seçilmişlerdir. Bu proje, öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmeleri, uluslararası düzeyde deneyim kazanmaları ve kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Ayrıca, öğretmenlerimiz de uluslararası alanda yaklaşımlarını geliştirme ve mesleki bilgilerini genişletme şansına sahip olacaklardır. Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Erasmus+ projesine katılımı, ilimizin eğitim alanındaki başarısını ve uluslararası düzeydeki tanınırlığını artırmak adına önemli bir adımdır. Bu tür uluslararası işbirlikleri, öğrencilerimizin küresel düzeyde rekabet edebilirliklerini güçlendirme ve eğitim kalitesini artırma konusunda büyük öneme sahiptir” dedi.

