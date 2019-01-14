Müslüm filminin yapımcısıyla Muhterem Nur canlı yayında kavga etti

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağladı. 'Müslüm' filminde kullanılan gömlek ve yüzüğü açık arttırmaya çıkaran yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı'na 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açan Nur, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. "BENİM EŞİMİ KULLANIYORLAR" Uslu'ya davayı filmden para almadığı için açtığı iddia edilen Muhterem Nur, canlı yayında şu sözlerle sitem etti: "Para almadığım için açtığımı söyleyenler var. Ben evsiz barksız değilim. 500 bin liralık eve ihtiyacım mı var. Oturduğum ev bana yetiyor, saray gibi. O evleri mezara da götürmeyeceğim. Benim eşimi kullanıyorlar, ben bunların engellemesini istiyorum. Şehit ailelerine yapılacak yardımlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Keşke daha fazla yapılsa, onlar bizim evlatlarımız. Ben hatıralarıma sahip çıkmak istiyorum. Benim para ile ne gibi bir ilgim olabilir, ihtiyacım yok paraya, eve… Nasıl düşünüyorlar bunu hayret ediyorum. "ATLETLERE BİLE MÜSLÜM'ÜN FOTOĞRAFLARI BASILMIŞ"

İnsanlar hatıralarına, anılarına sahip çıkmak istemez mi? Ben sadece kendi hatıralarımın sahibiyim. Atletler bile çıktı, Müslüm fotoğraflarıyla basılmış... Bunlar ayıp bir şey… Mustafa Uslu'dan ben bir şey istemedim. Ona teşekkür ediyorum, çok güzel bir film yaptı. Bu benim için yetiyordu. Ben sadece eşimin hatıralarına saygı duyulsun istiyorum. "BANA 'ANNECİM' DERDİ ŞİMDİ 'O KADINI SUSTURUN' DİYORMUŞ" Benim avukatım var haklarımı arayacak. Bundan sonra avukatımın izini olmadan bir şey de yapmayacağım. Ben Mustafa Uslu'ya kızmıyorum. Mustafa Uslu'ya kırılıyorum. Bana diyebilir 'annecim bugün böyle bir şey var' diye anlatabilirdi. Bana 'annecim' diyordu, şimdi 'o kadını susturun' diyormuş… "BEN YALNIZ BİR KADINIM" 'O kadın' o zaman haklarını arar. Güzel bir film yaptı sağ olsun ama ben de bir Mustafa Uslu olsam herkes beni haklı bulacak. Ama ben yalnız bir kadınım. Beni bastırıyorlar, ben sadece eşimle ilgili hatıralarıma sahip çıkmak istiyorum. Para falan istemiyorum ben…" "BENİM SÖZÜM BİRDİR KİMSEDEN ÇEKİNMEM"

Muhterem Nur'un açıklamalarının ardından 2.Sayfa programına bağlanan Mustafa Uslu kendini şu sözlerle savundu: "Ben öle bir şey söylemedim. Benim özüm sözüm birdir kimseden çekinmeden söylerim. Bu konuda konuşmak istemiyorum, bu konuları konuşmak ayıp geliyor. "BU KONULARI KONUŞMAK BENİM İÇİN UTANÇTIR" Müslüm Gürses'in arkasından bunları konuşmak beni derinden üzüyor, sevenleri de üzülüyordur. Ben Muhterem Hanım'ı ve avukatını aradım. Bunların sadece filmlerde kullanıldığını söyledim. Demet Akalın oraya bir şeyler almaya gelmişti. Orada çiklet bile satılsa alacaktı Demet. Çünkü oraya yardım yapmaya gelmişti. Ferman da aynı şekilde. Bu konuları konuşmak benim için utançtır. "92 YAŞINDA BİRİLERİ DOLDURUŞA MI GETİRİYOR?" Bu paranın gittiği yer belli sonuçta. Muhterem Hanım'a saygım sonsuz. 92 yaşında birileri dolduruşuna mı getiriyor bilmiyorum. Avukatını da aradım, Muhterem Hanım'a söylediklerimi ona da söyledim. Hiç kimse 'Müslüm Gürses yüzüğü' diye bir şey satmadı. Filmde kullanılan eşyalar satıldı. Olaylar nereye geldi.

"BEN ONA DESTEK OLUYORUM" Muhterem Hanımefendiye benim ev almam ya da almam gibi bir yasal sorumluluğum yok. Bunların gazetelere düşmesi çok ayıp. Ben ona destek oluyorum, o bize emanet ama bu konuları konuşmak çok ayıp. "BANKA DEKONTUNU MU GÖNDEREYİM?" Muhterem Nur ne diyorsa doğrudur. 92 yaşında kendisi… 'O öyle demedi' deyip banka dekontu mu göndereyim. Ne diyorsa doğrudur. Ben herkesi Allaha havale ediyorum. Bu olaylardan dolayı çok üzgünüm. Dolandırıcılıkla suçlanıyoruz, çok ağır ithamlar. Ben ne suç işledim biliyorum. "ARAYIP BİLGİLENDİRMEME RAĞMEN MAHKEMEYE BAŞVURDULAR" Çok emek verdim, çok özen gösterdim. İnsanlar da biraz bizlere özen göstersin. Ben Muhterem Nur'un ellerinden öpüyorum. Ama kendisine çok kırgınım, ben onları arayıp bilgilendirmeme rağmen gidip mahkemeye başvurdular. O vakıf ne yardımlar yapıyor bilseniz, onlara yardımcı olmak çok önemli bir olay. Müslüm Gürses hayatta olsa bütün servetini o vakıflara bağışlardı. "TOPLAM 20 BİN TL PARA VERDİ" Mustafa Uslu'nun açıklamalarının arından bir kez daha canlı yayına telefonla bağlanan Muhterem Nur şunları söyledi: "Başka bir sebepten dolayı bana bir kere 10 bin TL yatırdı. Daha sonra 5 bin TL sonra tekrar 5 bin TL daha yatırdı. Ben neden yatırdığını söylemiyorum. Ben ondan 10 bin TL'yi her ay değil bir seferlik aldım. Toplamda 20 bin TL (10+5+5) verdi.