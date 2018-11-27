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Müslüm Gürses anısına futbol kulübü kurdular

FUTBOL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

Türk müziğinin efsane isimlerinden Müslüm Gürses'in ismi, artık futbol sahalarında da yaşayacak. Bir grup üniversite öğrencisi, Müslüm Gürses anısına futbol kulübü kurdu.

İşte ayrıntılar...

Müslüm Gürses anısına futbol kulübü kurdular

Son olarak anısına çekilen filmle yeniden ülke gündemine oturan Müslüm Gürses, ölümünden sonra da şarkıları ve hayatıyla gündemde.

Son olarak anısına çekilen filmle yeniden ülke gündemine oturan Müslüm Gürses, ölümünden sonra da şarkıları ve hayatıyla gündemde.

İzmir Torbalı'da yaşayan bir grup, ünlü sanatçı Müslüm Gürses anısına futbol kulübü kurdu.

İzmir Torbalı'da yaşayan bir grup, ünlü sanatçı Müslüm Gürses anısına futbol kulübü kurdu.

Kulübün ismini Müslüm Gürses'in, "Yakarsa dünyayı garipler yakar" şarkısından esinlenerek koyan gençler, şimdilik halı saha maçlarıyla form tutuyor.

Kulübün ismini Müslüm Gürses'in, "Yakarsa dünyayı garipler yakar" şarkısından esinlenerek koyan gençler, şimdilik halı saha maçlarıyla form tutuyor.

Aralarında öğretmen, gazeteci, mühendis, avukat gibi meslek dallarından futbolcular barındıran "Garipler", ilçede de büyük destek gördü.

Aralarında öğretmen, gazeteci, mühendis, avukat gibi meslek dallarından futbolcular barındıran "Garipler", ilçede de büyük destek gördü.

Hem Torbalı'yı tanıtmak hem de Garipler adıyla markalaşmak isteyen kulüp üyeleri haftanın iki günü çeşitli takımlarla maç organizasyonu yapacak. Amatör ligde mücadele edene kadar bölge turnuvalarında yer alacak takımın, logosu da oldukça ilginç.

Hem Torbalı'yı tanıtmak hem de Garipler adıyla markalaşmak isteyen kulüp üyeleri haftanın iki günü çeşitli takımlarla maç organizasyonu yapacak. Amatör ligde mücadele edene kadar bölge turnuvalarında yer alacak takımın, logosu da oldukça ilginç.

Müslüm Gürses'in akıllara kazınan kıvırcık saçları ve bıyığın çevrelediği logonun ortasında, "Yakarsa dünyayı garipler yakar" sözü ve altta yine bir dönem Müslüm Baba'nın fanlarının kullandığı jilet silüeti bulunan logo oldukça ilgi çekti.

Müslüm Gürses'in akıllara kazınan kıvırcık saçları ve bıyığın çevrelediği logonun ortasında, "Yakarsa dünyayı garipler yakar" sözü ve altta yine bir dönem Müslüm Baba'nın fanlarının kullandığı jilet silüeti bulunan logo oldukça ilgi çekti.

Takım kaptanı İbrahim Danış, "Önümüzdeki yıl gerekli girişimlerde bulunarak, 2'nci Amatör Lig'den futbol hayatımıza başlayacağız" dedi.

Takım kaptanı İbrahim Danış, "Önümüzdeki yıl gerekli girişimlerde bulunarak, 2'nci Amatör Lig'den futbol hayatımıza başlayacağız" dedi.

Müslüm Gürses anısında futbol kulübü kurdular.

Müslüm Gürses anısında futbol kulübü kurdular.
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Anahtar Kelimeler:
Müslüm Gürses Garipler

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