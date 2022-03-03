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Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı

03.03.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9’uncu yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Gürses'i anmak için saatler öncesinden mezarlığa gelen hayranları dua ederek kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 9'uncu yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Müslüm Gürses’e benzerliğiyle bilinen Yılmaz Tunç, “Burada Müslüm Baba sevenleriyle her Pazar buluştuğumuz gibi buluştuk. Biz de buranın müdavimiyiz artık. Bugün o yüreği güzel Müslüm Baba sevenlerine, dostlarımıza hizmet ediyoruz ve bundan onur duyuyoruz. O bizim kalbimizde ve hiçbir zaman ölmeyecek. Onu yaşamaya ve yaşatmaya elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz, asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Müslüm Gürses’e benzemem konusuna girmeyeceğim çünkü Baba tektir ve eşi benzeri yoktur. Çevremdekilerin bana bunu söylemeleri, gösterdikleri nezaketten dolayıdır. Müslüm Baba tektir ve eşi benzeri yoktur, alemin “Baba” dediği tek adamdır” şeklinde konuştu.

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"MÜSLÜM GÜRSES SEVGİSİ ANLATILMAZ YAŞANIR"

“Müslüm Baba Çay Evi’nin adı için Muhterem Annemizden birebir izin aldım” diyen Tunç, “Çay ocağının adını bu şekilde kullanmamıza izin vermesi, onun gönül güzelliğindendir. Muhterem Anne bize gönlünü açtı, gönlü güzel bir annemizdir. O da her hafta kabre gelip ziyaret ediyordu. Bu ziyaretler sırasında ondan böyle bir çay ocağı açmak için izin istedik. Cenab-ı Allah bana ömür verdiği sürece ismini yaşatacağım. Biz köklü bir aileyiz. Her ilde, köyde ya da kasabada, yurt dışında dahil kardeşlerimiz var. Kopmaz ayrılmaz bir bütünlüğümüz vardır. Biz çok büyük bir aile ve çok büyük bir kitleyiz. Nereye giderseniz gidin, sokakta kalsanız bile size Müslüm Baba dostluğu yardım eder, size bir ekmeği o verir” diye konuştu.

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Taksici Muhammet Elçalar, “Müslüm Baba sevgisi anlatılmaz, yaşanır. Çok seviyoruz evet; tek sevgimiz, aşkımız bu. Onunla büyüdük ve ölene kadar da onu yaşatacağız. Tek amacımız Baba’yı yaşatabilmek. Her yıl geldiğimiz gibi bu yıl da böyle soğuk bir günde buradayız. Arabamızı yaptık, kalbimizde, telefonumuzda ve her yerimizde Müslüm Baba var. Müslüm Gürses sevgisi anlatılmaz, yaşanır; bunu yaşayan bilir. Tekrardan mekanı cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah öbür tarafta onu görmek nasip olur” dedi.

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Müslüm Gürses
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