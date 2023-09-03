MÜSLÜM OYUNCULARI VE KONUSU: Müslüm filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Milyonları ağlatmıştı!

Müslüm filmi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un başrolde olduğu filmin senaryosu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'ye ait. Müslüm Gürses'in çocukluğundan ölümüne kadar yaşadığı sürecin hikayesinin anlatıldığı Müslüm filmi, büyük kitleler tarafından izlendi. İşte Müslüm filmi oyuncuları, konusu ve TRT1 yayın akışı...
Müslüm Gürses'in çocukluk yıllarını O Ses Çocuklar birincisi Şahin Kendirci, hayatını Timuçin Esen canlandırırken eşi Muhterem Nur'a usta oyuncu Zerrin Tekindor hayat verdi.
Timuçin Esen (Müslüm Gürses)
Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)
Ayça Bingöl (Emine Akbaş)
Erkan Can (Limoncu Ali)
Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)
Erkan Avcı (Bahtiyar)
Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)
Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)
Mustafa Kadir Ulusoy (Memati)
Caner Kurtaran
Goncagül Sunar (Suzan)
Güven Kıraç (Plak şirket sahibi)
Erkan Kolçak Köstendil (Pavyon sahibi)
Aleyna Özgeçen (Cedye)
Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.
06:10 Aslan Ailem
09:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:35 Benim Güzel Ailem
16:00 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Set Sayısı
21:00 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Final Maçı Türkiye-Sırbistan
23:15 Yerli Sinema Müslüm
02:00 Hayatımın Neşesi
04:10 Alparslan: Büyük Selçuklu