MÜSLÜM OYUNCULARI VE KONUSU: Müslüm filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Milyonları ağlatmıştı!

Müslüm filmi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un başrolde olduğu filmin senaryosu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'ye ait. Müslüm Gürses'in çocukluğundan ölümüne kadar yaşadığı sürecin hikayesinin anlatıldığı Müslüm filmi, büyük kitleler tarafından izlendi. İşte Müslüm filmi oyuncuları, konusu ve TRT1 yayın akışı...

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI

Müslüm Gürses'in çocukluk yıllarını O Ses Çocuklar birincisi Şahin Kendirci, hayatını Timuçin Esen canlandırırken eşi Muhterem Nur'a usta oyuncu Zerrin Tekindor hayat verdi.

Timuçin Esen (Müslüm Gürses)

Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)

Ayça Bingöl (Emine Akbaş)

Erkan Can (Limoncu Ali)

Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)

Erkan Avcı (Bahtiyar)

Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)

Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)

Mustafa Kadir Ulusoy (Memati)

Caner Kurtaran

Goncagül Sunar (Suzan)

Güven Kıraç (Plak şirket sahibi)

Erkan Kolçak Köstendil (Pavyon sahibi)

Aleyna Özgeçen (Cedye)

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:10 Aslan Ailem

09:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:35 Benim Güzel Ailem

16:00 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Set Sayısı

21:00 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Final Maçı Türkiye-Sırbistan

23:15 Yerli Sinema Müslüm

02:00 Hayatımın Neşesi

04:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

