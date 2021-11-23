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Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dedesi tutuklandı

23.11.2021 04:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dedesi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 8 aile yakınından biri olan dedesi tutuklandı.

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin dün adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı.

Diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı.

- Olay

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, kişiler dün adliyeye sevk edilmişti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

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Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyorMüslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor
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