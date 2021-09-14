YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta 4-6 yaş çocuklar için Kur'an kursları başladı

Muş'ta 4-6 yaş çocuklar için Kur'an kursları başladı

14.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta 4-6 yaş çocuklar için Kur'an kursları başladı

Muş'ta 4-6 yaş çocuklar için 30 noktada düzenlenen törenle Kur'an kursları başladı.

Zafer Mahallesindeki Zafer Kur'an Kursu'nun açılışında konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, geçmiş yıllarda olmayan bir eğitime başladıklarını söyledi.

4-6 yaş çocuklara yönelik kursların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli projelerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, "Hani büyüklerimiz 'ağaç yaş iken, eğilir' diyorlar işte çocuklarımız küçük yaşta hem dini eğitimini de alsınlar diye 4-6 yaş çocuklarımız için kurslara başladık" dedi.

Bu kursu bitiren çocukların direk ilkokul 1. sınıfa yaptırabileceğini kaydeden İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Burada bizim yavrularımız Allah'ı, peygamberi, kitabı öğreniyorlar. Yeme içme adabını öğreniyorlar, küçük küçük ilahiler öğrenmeye çalışıyorlar. Namaz nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? onları sıkmadan anlayacağı bir üslupla vermeye çalışacağız. Bunun yanında da önümüzdeki dönemde ilkokula kayıt olacak çocuklarımıza aynı zamanda alfabeyi de öğretmeye çalışıyoruz. El becerilerini kazandıracağız ve en önemlisi de bizim kurslarımıza kayıt olan bir öğrenci milli eğitimle ortak projemiz olduğundan dolayı, milli eğitimin bize verdiği şifre ile sanki bir okulun öğrencisiymiş gibi kayıt oluyor. Burayı bitiren bir öğrenci artık milli eğitimin ana sınıfına gitmeden direk ilkokula 1. sınıfa kaydını yaptırabilecektir. Heyecanlıyız, dersimize, iyi çalışıyoruz inşallah bu eksikliği Muş'ta gidermiş olacağız vatandaşlarımızdan güzel bir katılım var."

Çocuğunu Kur'an kursuna getiren velilerden Ayşe Yıldırım da, "Çocuğumun burada Kur'an öğrenimi almasını istiyorum. Bu nedenle müftülüğe teşekkür ederiz" diye konuştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta konuştu:Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:48
Öğle
12:15
İkindi
15:46
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Muş Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Çetin Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Haskoy
Derman Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.