YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta Antik Yunan dönemine ait külçe altın ele geçirildi

Muş'ta Antik Yunan dönemine ait külçe altın ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 25.09.2020 01:08 | Son Güncelleme

Muş'ta Antik Yunan dönemine ait külçe altın ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı kapsamında araştırma yaptı.

Bunun üzerine Hasköy'ün Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 5 kilo 250 gram Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen külçe altın bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel eridi Hande Erçel eridi
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Muş Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:36
Sabah
05:58
Öğle
12:11
İkindi
15:34
Akşam
18:14
Yatsı
19:31

Muş Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Kayhan Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu
Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt’te
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt’te
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.