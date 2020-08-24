YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta binanın teras katında çıkan yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Muş'ta binanın teras katında çıkan yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti

MUŞ HABERLERİ  | 24.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Muş'ta binanın teras katında çıkan yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Muş'ta bir binanın teras katında çıkan yangında, 15 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti, evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Sunay Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında evde bulunan ikiz kardeşler Rabia ve Medine Şavluk (15) hayatını kaybetti, Belinay İmenç (15) ağır yaralandı.

Ekipler tarafından evden çıkarılan İmenç, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, ikiz kardeşlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki... 'Erkeksi görünüyorsun' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki...
PARTNEREsnekliğini sergilediEsnekliğini sergiledi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer
Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Muş Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:29
Öğle
12:21
İkindi
16:04
Akşam
19:04
Yatsı
20:27

Muş Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.