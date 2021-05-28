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Muş'ta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

28.05.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Muş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta Muş merkezinde çıkan kavgada kesici aletle yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğer şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 2'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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