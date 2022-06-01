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Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 37'e yükseldi

01.06.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 37'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 35 aileye, 2 aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme yeni katılan baba Cemal Han, gazetecilere, kızı Dilan Han'ı 2014 yılında yatılı olarak okumak üzere Varto Sağlık Lisesine gönderdiğini söyledi.

2015 yılında kızının kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Han, şöyle konuştu:

"Kızım lise 2'inci sınıfta okuyordu. Bizim siyasetle bir ilgimiz yok. Kızım 16 yaşında kaçırıldı, şimdi 23 yaşında. 7 yıldır kendisinden haber alamadık. Burada ailelerin nöbet tuttuğunu duydum, geldim. Kızım gel teslim ol. Ben ve annesi onu çok merak ediyoruz. Gelsin okuluna devam etsin."

- "Oğlum kaç gel devlete teslim ol"

Naciye Sönmez Yıldız da 59 haftadır burada eylem yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ben oğlumu istiyorum. Oğlum neredeysen, sesimi duyuyorsan kaç gel devlete teslim ol. O hainler oğlumuzu götürdüler. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Kim oğlumu orada kullanıyorsa bıraksın gelsin. Oğlumu orada bırakmayacağım. 6 yıldır oğlum Osman'dan haberim yok. Oğlum inşallah yaşıyordur ve gelecek."

- "Biz PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz"

Ayten Koçhan da 37 aile olduklarını ifade ederek, "İnşallah daha da çoğalacağız. 59 haftadır biz buradayız. Burada bekleyeceğiz. Bir çocuğumuz dağda kalmayana kadar eylemimize devam edeceğiz. Biz PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Biz onlardan korkmuyoruz. Nasıl çocuklarımızı götürmüşseler öyle de getirsinler. Yeter artık annelerin ağladığı." diye konuştu.

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