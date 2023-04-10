Muş'ta devlet desteğiyle kurulan fabrikada 400 kişilik istihdam hedefleniyor

Merkeze bağlı Sungu beldesinde Valilik tarafından tahsis edilen 5 bin metrekare alana kurulan fabrikada, makine ve diğer malzemelerin kurulumu yapıldı.

Çalışacak kişilerin üretimle ilgili eğitime tabi tutulduğu fabrikada ayda 30 bin takım elbise üretilmesi planlanıyor.

İşletme ortaklarından Mustafa Bilen, gazetecilere, üretecekleri takım elbiseleri hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlayacaklarını söyledi.

Fabrikanın kentte istihdama katkı sağlayacağını belirten Bilen, şunları kaydetti:

"Devletin sunduğu teşvikler sayesinde 400 kişiye çalışma ortamı sağladık. 6. bölge teşvik kapsamında bulunduğumuz için, sunulan desteklerden yararlandık. Bunun yanı sıra İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programı var. Bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Valimiz İlker Gündüzöz'e ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz. Kısa süre içinde üretime başlamayı hedefliyoruz. Şu anda çalışanlara yönelik eğitimlerimiz devam ediyor."

