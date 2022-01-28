YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta elektrik arıza ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

Muş'ta elektrik arıza ekibi zorlu kış şartlarına meydan okuyor

28.01.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekipler, drone, termal kamera gibi teknolojik imkanları kullanarak arızanın yaşandığı yerleri kısa sürede tespit ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Muş'un zorlu coğrafyasında gece gündüz çalışarak kar ve tipi nedeniyle oluşan arızaları gidermeye çalışıyor.

Görevliler, çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak üzere olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine, kente 45 kilometre mesafedeki Çatak Tepesi'nde kopan hattı onarmak için harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyerek arızayı giderdi.

Bölgeye giderek çalışmaları inceleyen VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, kent genelindeki yoğun kar nedeniyle Bostankent grup köylerinden gelen ihbar neticesinde ekipleri yönlendirdiklerini söyledi.

Ekibin, drone ve termal kamera gibi teknolojik vasıtalar yardımıyla arızayı kısa sürede tespit ettiğini anlatan Coşar, "Ekiplerce yapılan çalışma sonucu bölgeye tekrar elektrik arzı sağlanmıştır. Ekiplerimiz kar kış demeden, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mücadele ediyor. Her türlü hava koşulunda göreve hazır bekliyorlar." dedi.

Kent genelinde 36 araç, 8 sepetli araç, 2 vinç, kar motoru ve paletli kar aracıyla arızalara müdahale ettiklerini bildiren Coşar, "Toplamda 154 personelle her an sahadayız. Ekiplerimiz zaman zaman 1-2 metre karda kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. Arızaları gidermek için her türlü imkan seferber ediliyor." ifadelerini kullandı.

VEDAŞ arıza bakım onarım personeli Nusret Erten ise sürekli sahada olduklarını belirterek, "Amacımız vatandaşlarımıza sürekli enerji verebilmek. Bunun için eğitildik. Yağmur, fırtına ve karlı havalarda iş yükümüz artıyor. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmaya devam ediyoruz. Çok engebeli olan, dağlık, yürüme mesafesi olmayan yerlere kar motoru veya paletli araçlarımızla gidiyoruz. Drone uçurabildiğimiz yerlerde arıza tespiti yapıp gerekli çalışmalarla enerjiyi veriyoruz. Her zaman iş güvenliğine riayet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
Muş-Kulp kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldıMuş-Kulp kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:32
İkindi
15:13
Akşam
17:37
Yatsı
18:57
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.