YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta hayvan pazarında kurban hareketliliği

Muş’ta hayvan pazarında kurban hareketliliği

MUŞ HABERLERİ  | 29.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Muş’ta Kurban Bayramı’na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda hayvan satışları hızlanmaya başladı.

Muş’ta Kurban Bayramı’na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.
Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda hayvan satışları hızlanmaya başladı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı pazara hayvanlarını getiren vatandaşlar, görevli veteriner hekimin kontrolünün ardından satış için yerlerini alıyor. Kurbanlık beğenen vatandaşlar, hayvan sahipleri ile sıkı pazarlık içerisine girerek sosyal mesafe kurallarına göre anlaşmaya çalıştı. Pazarda küçükbaş hayvan fiyatları bin ile 2 bin 500 lira arasında değişirken, büyükbaş ise 11 bin ile 18 bin lira arasında alıcı buluyor.
Hayvanların, hayvan pazarına giriş çıkıştaki pasaport ve aşı kontrolünü yaptıklarını belirten Veteriner Hekim Ahmet Bostan, hayvanların dezenfeksiyon işlemlerini yaptıktan sonra içeri aldıklarını söyledi.
Pazara hayvan getiren besicilerden Nusret Özcanlı da, “Satışlar şu anda iyi gidiyor. Bu sene iyi ve baya hareketlilik var. Pazarda büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere 3 bine yakın kurbanlık var. Hayvan fiyatları aşırı yüksek değil. Küçükbaşın fiyatları bin lira ile bin 500 liraya kadar çıkıyor, büyükbaş ise 11 bin TL’den 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
PARTNERÜnlü türkücüden skandal mesaj! Böyle ifşa olduÜnlü türkücüden skandal mesaj! Böyle ifşa oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muş Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:06
Öğle
12:26
İkindi
16:17
Akşam
19:35
Yatsı
21:08

Muş Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Defne Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Muş Valiliğinden, eşi tarafından öldürülen kadın hakkında açıklama

Muş Valiliğinden, eşi tarafından öldürülen kadın hakkında açıklama

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.