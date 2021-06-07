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Muş'ta hayvan yetiştiricilerinin yayla yolculuğu başladı

07.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta hayvan yetiştiricilerinin yayla yolculuğu başladı

Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, yaz mevsiminin gelmesiyle sürülerini kentin farklı bölgelerindeki yaylalara çıkarıyor.

Sürügüden, Yücetepe, Yukarısızma, Sarıdal, Ilıca köylerinde yaşayan besiciler, havaların ısınmasıyla yüksek kesimlerdeki serin ve verimli otlakların bulunduğu yaylalara çıkmak için hazırlıklarını tamamladı.

Konaklamak için gerekli olan malzemeleri traktörlere yükleyen besiciler, koyun, keçi, kuzu ve oğlaklardan oluşan sürüleriyle yaylalara doğru zorlu yolculuğa çıktı.

Besici Ahmet Şancı, köylüler olarak yaklaşık 9 bin küçükbaş ve 350 büyükbaş hayvanla 7 kilometre uzaklıktaki yaylaya çıktıklarını söyledi.

Kalacakları sürede ihtiyaç duyacakları erzak ve diğer malzemeleri traktörlerle yaylaya ulaştırdıklarını anlatan Şancı, şunları kaydetti:

"Onlarca traktör ve binlerce hayvanımızla yaylaya çıkıyoruz. Zorlu yolculuğumuz başladı. Köyümüzde ekin zamanı olduğu için hayvanları yaylaya çıkarmak zorundayız. Burada günde iki defa sağım yapılacak hayvanlardan elde edilecek sütlerden peynir üretilecek. Yeni geldik ve yerleşmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 ay kaldıktan sonra tekrar köyümüze döneceğiz."

Köylülerden Sırrı Sancı ise geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, "Sıcak havalarda hayvanlarımız telef olmasın diye yaylaya geliyoruz. Burada 2 ay kalarak, peynir ve tereyağı üretiyoruz. Bu nedenle hayvanlara iyi bakmamız lazım. Köyde hayvancılık yapan herkes geliyor." dedi.

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