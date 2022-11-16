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Muş'ta HDP önünde eylem yapan aileler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

16.11.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları için çağrı yaptı, İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, terörün her zamanki gibi kirli yüzünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.

İstanbul'daki saldırıda masum insanların hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını dile getiren Koçhan, "Biz onlar gibi korkak değiliz. Birimiz ölse, binimiz geliriz. Bizi hiç korkutmasınlar. Biz onlar gibi kalleşçe, gizli iş yapmıyoruz. Evlatlarımızı versinler. Ölenlerin akrabalarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var, Allah şifa versin. PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Sakın demesinler 'bizden korkuyorlar' diye. Bir çocuğumuz bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz"

Ağabeyi için eyleme katılan Cuma Teker de ağabeyinin 8 yıl önce HDP tarafından kaçırıldığını belirtti.

Ağabeyine teslim olması için çağrıda bulunan Teker, "Küçük çocuklar ölüyor. HDP'nin pis oyunları var. Milletvekilleri gidip dağda fotoğraf çekiyor, biz de burada ağabeylerimizi, kardeşlerimizi, çocuklarımızı bekliyoruz. Gelmelerini, teslim olmalarını istiyoruz." dedi.

Baba Şemsettin Özcan ise çocuğu için Diyarbakır ve Muş'ta 3 yıldır eylem yaptığını anlattı.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini aktaran Özcan, "HDP'yi lanetliyorum. HDP, PKK'ya destek veriyor, PKK da gidip İstanbul'da patlama yapıyor. Bunları kınıyoruz. Allah onların belalarını versin. Bayrağa hainlik yapan kim olursa olsun kabul etmiyoruz. Biz biriz. İstiyoruz ki HDP'yi kapatsınlar. Eyleme devam ediyoruz. HDP'yi de patlamayı da lanetliyoruz. Şehitlere başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

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Muş Diyarbakır anneleri
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