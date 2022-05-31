Muş'ta "İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi"nin yüzde 25'i tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Muş'ta hayata geçirilen İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi kapsamında 84 kilometre uzunluğundaki boru döşeme hattının yüzde 25'i bitirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğünün 700 milyon liralık yatırım projesi kapsamında 84 kilometre boru döşeme hattı çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Arıncık regülatöründen içme suyu getirilmesi için yapılan çalışmaları inceleyen DSİ 172. Şube Müdürü Servet Fırat, gazetecilere, kentte yapılan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Muş'un içme suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Proje kapsamında merkeze bağlı Mercimekkale köyü yakınlarında kurulan terfi istasyonundaki çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getiren Fırat, şöyle konuştu:

"2021 yılında hayata geçirilen proje kapsamında yapılan çalışmaların fiziki olarak yüzde 25'i tamamlandı. 700 milyon lira bütçeyle ihale edilen projenin çalışmaları aralıksız sürüyor. Tesisin kurulmasıyla Muş'a günlük 150 bin metreküp içme suyu temin edilecek. Muş için tarihin en büyük yatırımlarından biri. Birinci kısımda, Muş merkez, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile 5 belde, 59 köyün içme suyu sağlanacaktır. Projenin birinci kısmında 84 kilometre isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edilecek. Projenin 2024 yılında bitirilmesini planlıyoruz. Muş'un 2053 yılına kadar bütün içme suyu problemi çözülecektir. Proje bittiğinde Muş'un içme suyu sıkıntısı tamamen ortadan kalkacaktır."

