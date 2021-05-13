Muş'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

"Yine bir ramazan ayı ve yine 14 Mayıs günü olan işgalin resmen ilan edildiği tarihin yıl dönümü. Yine işgalci terör şebekesinin Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya karşı zalimane ve hunharca saldırıları. Ama hamdolsun, bugün direniş cephesinden müjdeli haberler alıyoruz. Kudüs direniyor, Mescid-i Aksa direniyor, Şeyh Cerrah direniyor, İzzettin El Kassam ümmetin izzetini muhafaza ediyor, Tel Aviv, Beerşeba, Holon, Aşdod, Aşkelon, Yafa, Lod ve bir bütün olarak Siyonistler kendi yaktıkları ateşin içerisinde yanıyor.”

İslam beldelerinin 80 yıla yakındır Siyonist, gaspçı bir güruhun saldırısıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Çağlayan, şunları kaydetti:

Burada basın açıklamasını okuyan HÜDA-PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin’in dehşeti ve vahşeti yaşayan mübarek mekanlar olduğunu söyledi.

Direnişin artık işgalci terör rejiminin, Siyonizm'in ve emperyalizmin anlayacağı dilde konuşacağını ifade eden Çağlayan, şunları söyledi:

"Direniş, Tel Aviv’in kalbine atılan füzelerle ve tamamen kendi planları doğrultusunda saati dahi şaşmadan cevap verebiliyor. Bütün dünyaya büyük bir gururla sundukları ve arkasına saklandıkları için kendilerini güvende hissettikleri demir kubbe, Gazze’den atılan füzelerle delik deşik olmuştur, kevgire dönmüştür. Hamdolsun, direniş, bugün bütün ambargolara, ablukalara ve normalleşme diye yutturulan bütün ihanet girişimlerine rağmen sanıldığından çok daha donanımlı ve çok daha güçlüdür. Dün taş ile sapan ile başlayan direniş, bugün Tel Aviv ve Siyonistlerin sığındıkları tüm mekanlar direnişin menzili içerisine girmiştir. İnşallah bundan sonra direniş, çok daha güçlü olacaktır Allah’ın yardımıyla. Rabbimiz, direniş erlerinin güçlerine güç, cesaretlerine cesaret katsın."

Daha sonra Filistin’de hayatını kaybeden şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.

