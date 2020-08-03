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Muş'ta jandarmanın ikna ettiği terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

MUŞ HABERLERİ  | 03.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Muş'ta 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılıp dağa götürülen M.Ö'nün, jandarmanın ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı - İl Jandarma Komutanlığı'nda 6 yıldır hasretini çektikleri evlatlarıyla buluşan anne ve baba, gözyaşlarına hakim olamadı - Teslim olan terörist M.Ö: -"Gelmek isteyen varsa devletimize sığınabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. 2 yılın sonunda bir fırsat buldum ve kaçtım. Devletimize teşekkür ediyorum."

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta, kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürülen M.Ö, jandarma ekiplerinin yürüttüğü ikna çabaları sonucu terör örgütünden kaçtı.

Muş'ta 6 yıl önce teröristlerce kandırılıp dağa götürülen M.Ö, jandarmanın çabaları sonucu ikna edilip eli kanlı terör örgütü PKK'dan kurtuldu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, teröristlerin ikna edilip adalete teslim olmaları için de ailelerle görüşmeler yaparak yoğun çaba sarf ediyor.

- İki yıllık ikna çalışmaları sonuç verdi

Yaklaşık 6 yıldır PKK'nın kamplarında zor günler geçiren M.Ö, yürütülen ikna çalışmaları sonucu kaçmaya karar verdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığının 2 yıllık çalışması sonrası PKK'lı teröristlerce kandırılıp 27 yaşında dağa götürülen M.Ö (33), 2 Ağustos saat 15.30'da terör örgütünden kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Toruntepe Hudut Karakolu'na teslim oldu.

- Ailesiyle hasret giderdi

Jandarma ekiplerince Mardin'den Muş'a getirilen M.Ö, İl Jandarma Komutanlığında ailesiyle görüştürüldü.

Muş İl Jandarma Komutanlığına gelen baba ve anne, 6 yıllık hasretin ardından evladına sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, babası, annesi ve kız kardeşi M.Ö'nün bir an olsun elini bırakmadı.

M.Ö, jandarmadaki işlemelerin ardından adliyeye sevk edilecek.

- "2 yılın sonunda bir fırsat buldum ve kaçtım."

Yıllar sonra ailesine kavuşan M.Ö, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. M.Ö, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Burada ailesiyle buluştuğunu belirten M.Ö, şöyle konuştu:

"Geldim devletimize sığındım. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yolda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Askerlerimiz tarafından çok güzel karşılandım. Yemek, su, çay ve kahve ikram ettiler. Buraya kadar getirdiler. Ailem ile görüştürdüler. Gelmek isteyen varsa devletimize sığınabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. 2 yılın sonunda bir fırsat buldum ve kaçtım. Devletimize teşekkür ediyorum. Bize daha fazla yardım edeceğini biliyorum, adım gibi eminim. Jandarmaya teşekkür ediyorum."

Yıllar sonra evladıyla hasret gideren baba da "Devlet oğlumu getirdi, teşekkür ederim. Oğlumu kandırıp dağa götürdüler. Elhamdülillah şimdi geldi. Devletin canı sağolun, teşekkür ederim." dedi.

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