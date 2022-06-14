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Muş'ta jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

14.06.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

Muş'ta 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif arttırma usulüyle ihale edilecek.

Muş İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Varto ilçesi, Kaynarca ve Güzelkent mevkilerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 29 Haziran'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 76 milyon 261 bin 90 lira olan sahaların ihaleleri, saat 10.45'te Muş İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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