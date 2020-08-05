YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’ta kaçak cep telefonu operasyonu

Muş’ta kaçak cep telefonu operasyonu

MUŞ HABERLERİ  | 05.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 29 adet cep telefonu ve 29 adet koruyucu kılıf ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı ile ilgili olarak dün operasyon yapıldığı belirtildi.

Muş’ta kaçak cep telefonu operasyonu

Muş’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 29 adet cep telefonu ve 29 adet koruyucu kılıf ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı ile ilgili olarak dün operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyonda 29 adet cep telefonu ve 29 adet cep telefonu koruyucu kılıfı ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
PARTNEREvrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıtEvrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdek esnafı “bayram” yaptı

Erdek esnafı “bayram” yaptı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Muş Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:12
Öğle
12:25
İkindi
16:15
Akşam
19:28
Yatsı
20:58

Muş Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Şifa Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Muş’ta devlet destekli çilek bahçelerinde hasat zamanı

Muş’ta devlet destekli çilek bahçelerinde hasat zamanı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu

Muş'ta mandaların nehirde serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.