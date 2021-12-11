Muş'ta kardan kapanan köy ve mezra yolları açıldı

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy ile 21 mezranın yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Kentte geçen günlerde etkili olan kar, yüksek rakımlı köy ve mezraların yolunu kapattı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler grup köy yolunda çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bölgede yürüttüğü çalışmayla kapalı 10 köy ve 21 mezranın yolunu ulaşıma açtı.

Operatör Mithat Yakışan, gazetecilere, çalışma yaptıkları bölgede tipi nedeniyle kar kalınlığının bazı yerlerde yüksek olduğunu anlatarak, "Bazı yerlerde de sis nedeniyle çalışmalarımızda zorlanıyoruz ama her şeye rağmen yolların tamamını açıp, vatandaşların ulaşımlarını sağlıyoruz." dedi.

