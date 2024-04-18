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Muş'ta karla mücadele ekipleri kış boyunca kilometrelerce yolu kardan temizledi

AA AA
18.04.2024 12:02
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Muş'ta kış boyunca sorumluluk sahalarındaki köy ve mezralarda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için kilometrelerce yolu kardan temizledi.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 61 iş makinesi ve 100 personelle sorumluluk alanlarındaki 3 bin kilometrelik yol ağında kış boyunca çalışma yürüttü.

Vatandaşların mağdur olmaması için çaba gösteren ekipler, 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı ve köylülerin alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunu temizleyerek karla mücadele çalışmasını tamamladı.

Muş Valisi Avni Çakır, gazetecilere, Muş İl Özel İdaresi olarak karla mücadele çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Kentin 368 köy, 217 mezrasıyla geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirten Çakır, "Muş'ta nüfusunun yarısı kırsalda ikamet ediyor. Yüksek kesimde kış ağır şartlarda geçtiği için karla mücadele bizim birinci önceliğimiz. Bu anlamda sezon başında bütün tedbirlerimizi almıştık. Kış boyunca 61 iş makinesi ve 100 personelle yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Muş'ta kış sezonunda yaklaşık 23 bin kilometre yolu kardan temizledik. Bu ciddi bir emek isteyen bir iş." diye konuştu.

Vatandaşların mağduriyetine sebebiyet vermeden yolları büyük oranda açık tuttuklarını anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Çavuştepe bölgemiz, kar ve tipiye en fazla açık olan bölgemiz. Burası bizim acil önceliğimiz değildi, çünkü vatandaşlarımızın alternatif güzergahları da var. Çok şükür kazasız belasız çalışmamızı bugün nihayetlendirdik. Çalışmaları tamamladık ve araçlarımızı yol bakım, onarım, yeni yapım çalışmaları için hazırlamaya başladık. İnşallah mayıs sonu gibi altyapı çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."

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