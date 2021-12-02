Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıttığı ve esnafa para vermeden alışveriş yaptığı belirlenen kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P'nin, bir ay önce Yaygın Beldesi'nde kendisinin yüzbaşı olarak yeni atandığını belirttiği ve çeşitli iş yerlerinden para ödemeden yaklaşık 600 bin lira tutarında alışveriş yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Jandarma ekipleri, zanlıyı son alışveriş yaptığı iletişim mağazasında telefonuna kontör yüklettiği sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

