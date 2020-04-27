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Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

MUŞ HABERLERİ  | 27.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Muş Ovası’nda her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen lale tarlaları, bu yıl korona virüs nedeniyle boş kaldı.Muş Ovası’nda her yıl kartpostallık görüntüler oluşturan laleler, bu yıl ziyaretçilerinden yoksun kaldı.

Muş Ovası’nda her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen lale tarlaları, bu yıl korona virüs nedeniyle boş kaldı.
Muş Ovası’nda her yıl kartpostallık görüntüler oluşturan laleler, bu yıl ziyaretçilerinden yoksun kaldı. Korona virüs nedeniyle boş kalan lale tarlalarında renk cümbüşü yaşanıyor. Dağlarda yer alan karla birleşen laleler, eşsiz manzarası ile doyumsuz seyir sunuyor. Her yıl fotoğraf çekmek için binlerce kişinin uğrak noktası olan Muş Ovası, bu sene korona virüs nedeniyle sükut durumda. Eşsiz güzelliği ile kırmızıya bürünen ova, böcek ve kuş sesleriyle yankılanıyor.

“Lale tarlaları boş kaldı”
Lalelerin yoğun olarak baş gösterdiği bölgede çiftçilik yapan Haluk Dizdaroğlu, her yıl bu mevsimde bölgeye 150-200 arabanın geldiğini belirterek, “Vatandaşlar buraya gelip lale toplar, fotoğraf çekerlerdi. Bu sene virüsten dolayı hiç kimse gelmiyor. Laleler de tarlada belli bir süre sonra soluyor. Laleler, 20 Nisan’da baş gösterip 15 Mayıs’ta bitiyor. Bu yıl virüsten dolayı kimse gelmediği için laleler kendiliğinden bitecek. Lale tarlaları boş kaldı. Her yıl lale için yerli ve yabancı turistler gelip burada Muş Lalesi fotoğrafı çekerlerdi. Bu yıl turist de gelmedi” dedi.

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