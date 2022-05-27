YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta nefes borusuna şeker takılan 12 yaşındaki çocuğu öğretmeni kurtardı

Muş'ta nefes borusuna şeker takılan 12 yaşındaki çocuğu öğretmeni kurtardı

27.05.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta nefes borusuna şeker takılan 12 yaşındaki çocuğu öğretmeni kurtardı

Muş'ta bir ilkokulda boğazına şeker takılan öğrenciyi, okulun müdür yardımcısının Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kültür Mahallesi'ndeki Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusuf Berat'ın beslenme sırasında yediği şeker, nefes borusuna takıldı.

Nefes almakta zorluk çeken Berat'ın yere yığıldığını gören sınıf arkadaşı, durumu Müdür Yardımcısı Gökhan Yılmaz'a bildirdi.

Öğrencisinin yanına gelen Yılmaz, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki şekerin dışarı çıkmasını sağladı. Yılmaz'ın çocuğa müdahale anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Müdür Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrencinin sağlığının iyi olduğunu ve durumu ailesine bildirdiklerini belirterek, aldıkları ilk yardım eğitiminin faydasını gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyorDevletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, ihtiyaç sahiplerine hediyelik eşya üretiyor
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Muş

Muş Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:01
Sabah
04:47
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:36
Yatsı
21:14
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.