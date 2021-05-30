YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta polisler 1500 tekstil atölyesi çalışanını terör konusunda bilgilendirdi

Muş'ta polisler 1500 tekstil atölyesi çalışanını terör konusunda bilgilendirdi

30.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta polisler 1500 tekstil atölyesi çalışanını terör konusunda bilgilendirdi

1/

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki tekstil atölyelerini ziyaret ederek, çalışanları "terör ve terör örgütleri" konusunda bilgilendirdi.

Terörle Mücadele Şubesinde (TEM) görevli polis memurları, Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliğince hazırlanan "İlmek İlmek Anadolu Projesi" kapsamında atölyeleri gezerek, çalışanlara terör örgütlerinin insanları nasıl kandırdığının konu edildiği kısa filmi izletti.

Çalışanlardan Leyla Güler, gazetecilere, programda yapılan sunumlar sayesinde faydalı bilgiler edindiklerini söyledi.

Kendilerine terörle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığını belirten Güler, "Terör örgütlerinin insanları nasıl kandırdığını, yanlışa sürüklediklerini anlamış olduk. Biz de burada öğrendiklerimizi çevremize anlatacağız. Bugün film izledik, çeşitli bilgiler verildi. Faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Program, soru cevap kısmının ardından çalışanlara çeşitli hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Proje çerçevesinde şimdiye kadar kentteki tekstil firmalarında çalışan 1500 personel, "terör örgütlerinin amaçları, eleman kazanma yöntemleri" hakkında bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Muş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıMuş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
polis Muş

Muş Namaz Vakitleri 30 Mayıs Pazar

İmsak
02:58
Sabah
04:45
Öğle
12:17
İkindi
16:10
Akşam
19:38
Yatsı
21:17

Muş Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Pazar

Defne Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Haskoy
Yaşam Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor forma satışında rekor hedefliyor

Trabzonspor forma satışında rekor hedefliyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adapazarı Belediyesi, darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Adapazarı Belediyesi, darbe dönemlerinde atanan başkanların fotoğraflarını panodan kaldırdı

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi toprağa gömülü bulundu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.