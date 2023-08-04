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Muş’ta şüpheli paket fünye ile patlatıldı

04.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta İstasyon Caddesi Dörtyol Kavşağı’na bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Muş’ta şüpheli paket fünye ile patlatıldı

İstasyon Caddesi üzerindeki Dörtyol Kavşağı’na bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Muş-Bitlis kara yolunu çift taraflı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba imha ve inceleme şube müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fünyeyi çantaya yerleştirdi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içerisinde erkek kıyafeti çıktı. Ekipler tarafından toplanan çanta incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın kontrol altına alınması ile Muş-Bitlis kara yolu trafiğe açıldı.

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