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Muş’ta terör örgütüne ait mağarada lav silahı ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 09.12.2020 21:05 | Son Güncelleme

Muş’ta Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen mağara içerisinde lav silahı ve el bombası ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesi Ortaç Köyü Dedemen Tepe Kuzey Batı yamacında Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 4-5 Aralık tarihinde icra edilen operasyonda terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 26 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki mağara içerisinde; 1 lav silahı, 2 el bombası, 1 çift ayakkabı, 1 poşet serum ve muhtelif giyim kıyafetinin ele geçirildiği kaydedildi.

Muş’ta Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen mağara içerisinde lav silahı ve el bombası ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Hasköy ilçesi Ortaç Köyü Dedemen Tepe Kuzey Batı yamacında Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında 4-5 Aralık tarihinde icra edilen operasyonda terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 26 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki mağara içerisinde; 1 lav silahı, 2 el bombası, 1 çift ayakkabı, 1 poşet serum ve muhtelif giyim kıyafetinin ele geçirildiği kaydedildi.

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