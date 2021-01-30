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Muş'ta tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

30.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Taziyeye giden 6 araçtaki yaklaşık 40 kişi Karayolları ekiplerince ilçeye ulaştırıldı

Muş'ta yoğun kar ve tipiden dolayı araçlarıyla yolda mahsur kalan köylüler, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünden taziye için Muş'un Hasköy ilçesine giden 6 araçtaki yaklaşık 40 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından araçları kurtardı.

Mahsur kalan köylüler, ekiplerin kontrolünde ilçeye ulaştı.

Karla Mücadele Ekip Şefi İdris Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerin zorlu mücadele sonucu mahsur kalanları kurtardığını belirtti.

İkizler köyünden taziyeye gittiklerini anlatan Hüsamettin Kızmaz ise "Tipi nedeniyle kara saplandık, yaklaşık 3 saattir buradayız. Karayolları ekipleri yolu açarak bizi kurtardı. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." dedi.

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