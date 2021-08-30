Muş'ta Türkiye Bisiklet Şampiyonası düzenlendi

Muş'ta Türkiye Bisiklet Federasyonu, Valilik ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Malazgirt Zafer Kupası Yol Yarışları kapsamında Büyükler ve Gençler Türkiye Bisiklet Şampiyonası düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 34 milli sporcu, kıyasıya mücadele verdi.

Etkinlik kapsamında Malazgirt ilçesindeki Zafer Anıtı önünde bir araya gelen büyükler kategorisindeki sporcular 142,5 kilometre, Bulanık ilçesinde belediye önünde bir araya gelen gençler kategorisindeki sporcular ise 112,5 kilometre pedal çevirerek tarihi Murat Köprüsü'ne ulaştı.

Büyükler kategorisinde Spor Toto Spor Kulübü Derneği birinci, Mersin Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ikinci ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinciliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinciliği ve Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Ödül törenine katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, Muş'ta ilk defa bisiklet yarışması düzenlendiğini söyledi.

Tarihi Murat Köprüsü etrafındaki Sultan Alparslan Parkı'nın bundan sonra daha güzel spor aktivitelerine ev sahipliği yapacağına vurgu yapan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Sadece bisiklet değil, kayaklı koşu, kano gibi her türlü alanda gençlerimiz burada spor yapma imkanına sahip olacak. Spor yapan bir milletin zihni açık olur ve huzurlu bir toplum olur. Dolayısıyla spor, her yaş için yapılması gereken önemli bir aktivitedir. Bisiklet yarışları, Türkiye açısından uygun bir spor. Çok güzel rotalarımız var. Ama bunları federasyon başkanımızın da dediği gibi işler hale getirmek ve bunların altyapısını kurmak lazım. Bizim de gayretimiz bu. Çok güzel bir etkinlik oldu."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise salgından önce yılda 95 organizasyon yaptıklarını belirtti.

Muş'ta daha önce hiç organizasyon yapmadıklarını ifade eden Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"İlk defa Muş'a geldim, inanılmaz güzel bir şehir. Muş, bisiklet sporuna çok yakışıyor. Önümüzdeki yıl bin kişiyle Muş sokaklarında dolaşacağız. Yolda inanılmaz bir emniyet tedbiri vardı. Belediye tarafından bisiklet yolları yapılmaya başlanmış. Gittiğimiz her ilde bisiklet yollarını artırıyoruz. Halkı özendiriyoruz ve özendirerek bisiklete biniyoruz. Bunlar çok güzel şeyler."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da bisiklet yarışının Muş'ta yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Asya, "Geçen ay Gençlik ve Spor Bakanlığı ile tarihi Murat Köprüsü'nden şehir merkezine kadar yaklaşık 14 kilometre Bisiklet Yolu protokolü imzaladık. Şehir içerisinde 2 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu açılışını yaptık. Bu şehrin kangren haline gelen sıkıntılarını gidermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

