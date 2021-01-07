Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 3 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kentte, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik dün düzenlenen operasyonda ise 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin otomobilde yapılan aramada 255 gram eroin, 1,49 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

