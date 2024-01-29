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Muş'ta yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

AA AA
29.01.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulanık'ın Yokuşbaşı köyünde 42 yaşındaki erkek hastanın rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Köye yönlendirilen sağlık görevlileri, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahalesini evde yaptıkları hastayı ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırdı.

Rüstemgedik köyünde de rahatsızlanan 75 yaşındaki erkek hastanın yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle ekiplerden yardım talep etti.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hastayı ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Malazgirt'in Dolabaş köyünde ise rahatsızlanan 40 yaşındaki kadın hastanın yakınlarının yardım istemesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Zorlu çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık görevlileri, hastayı Malazgirt Devlet Hastanesine götürdü.

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