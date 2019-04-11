Mustafa Akbaş: En iyi şekilde hazırlanıp kupayı Malatya'ya getireceğiz

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 37 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Alanyaspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, ligde oynadıkları Galatasaray maçına iyi başladıklarını belirterek, "Kupa maçında oynadığımız gibi kapanarak kontraya çıkmayı istedik ve golü bulmayı istedik. Maalesef golü bulamadık ama iyi kapandık. 47. dakikada ben kendim penaltı pozisyonunda bulundum. Penaltı olduğunu zaten kesinlikle düşünmüyorum. Omuz omuza bir mücadele var ve kendini atıyor. Hakem orada VAR'a gitse iptal etme durumu var ama VAR'ı bile izlemiyor. Ondan dolayı üzüntü duydum. En azından VAR'ı izlese penaltı vermeyebilirdi. Sonuçta mağlup olduk. En azından kupa maçında istediğimiz avantajı sağladık ve artık bu lig maçından sonra da Galatasaray'ı burada kesinlikle yenmemiz lazım ve finale çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

"HEM LİG HEM DE KUPA BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, lig ve kupa olmak üzere iki kulvarın da kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Kupayı seçmiş gibi bir durumumuz yok. Belki kupada bu kadar ilerlemiş olduğumuzdan dolayı ekstra bir motivasyon olmuş olabilir. Sonuçta hem lig, hem de kupa bizim için önemlidir. 2 kulvarda da başarılı olmayı istiyoruz. Sonuçta şu an 5. sıradayız ve bunu korumak istiyoruz. En azından bu sezonu 5., 6. üst sıralarda bırakabilirsek Malatyaspor'u bizim için büyük bir başarı olacaktır" açıklamasını yaptı.

"KUPAYI MALATYA'YA GETİRECEĞİZ"

Sarı- kırmızılı takımın savunma oyuncusu Mustafa Akbaş ise geçirdiği sakatlığıyla ilgili bugün tamamen düzeleceğini kaydederek, "Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Kupayı gerçekten çok istiyoruz. Ligi de aynı kulvarda önemsiyoruz ama tabii ki Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu kupayı almak. Bunun için önümüzde 2 maç kaldı. En iyi şekilde hazırlanıp kupayı Malatya'ya getireceğiz. Tabii ki kupada ayrı, ligde ayrı konsantre oluyoruz. İki taraf da bizim için önemli, iki tarafta da kalan maçlarımızı almak istiyoruz" diye konuştu.

Akbaş, Alanya maçında oynayıp oynayamayacağının belli olmadığını, Alanya maçını kesinlikle 3 puan olarak maça çıkacaklarını, 3 puanla ayrılan tarafın kendilerinin olmasını istedi. ****

