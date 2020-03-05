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Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

ANKARA HABERLERİ  | 05.03.2020 08:48 | Son Güncelleme

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Bir Arada (STEM) adlı KA229 Erasmus+ projesi, Ankara’daki Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde başladı.Proje Koordinatörü Ahsen Doğanay’ın organizesinde İtalya, Estonya, Polonya ve Türkiye’den öğretmenler bir araya geldi.

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Bir Arada (STEM) adlı KA229 Erasmus+ projesi, Ankara’daki Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde başladı.
Proje Koordinatörü Ahsen Doğanay’ın organizesinde İtalya, Estonya, Polonya ve Türkiye’den öğretmenler bir araya geldi. Proje kapsamında ortak okulların tanıtımı, stem sunumu ve ortak ülkelerdeki stem çalışmaları irdelendi. Okulun öğrencileri tarafından hazırlanan inovasyon tabanlı stem projeleri de ortak okullara tanıtıldı. Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Bir Arada adlı KA229 Erasmus + projesinin stem çalışmasının okul öncesi eğitimde Keçiören Yeşiltepe Ortaokulu öğretmenlerinden Zehra Tuğba Olsoy tarafından etkin bir şekilde nasıl kullanıldığı, veli-öğrenci atölyesi ile tecrübe edildi. Proje kapsamında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev yapan öğretmen Zeynep Sarıkoç tarafından yapılan yetişkin stem atölye çalışması ve Ankara proje istatistikleri hakkında yapılan bilgilendirme, Avrupalı proje ortakları tarafından etkileyici bulundu. Anıtkabir, Hamamönü ve Ankara Kalesi’ni de gezen konuk öğretmenlere kültürel değerler hakkında bilgiler verildi.

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