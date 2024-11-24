Mustafa Ceceli 13 kilo verdi! Spor yaparak fit oldu

Mustafa Ceceli, önceki akşam popüler bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Ceceli son görünümüyle adından söz ettirdi.

Fit haliyle dikkat çeken Ceceli spora ağırlık verdiğini belirtti. Ardından, “13 kilo verdim, yaza mükemmel gireceğim. İrademize sahip çıkmamız lazım” sözleriyle spora olan bağlılığını dile getirdi.

ŞEVVAL SAM YORUMU

Meslektaşlarının sahne ücretleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Ceceli bu konuların gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Yakından takip ediyorum. Yıllardır belediye konserlerinde sahne aldım. Keşke bu konular gündeme hiç gelmese” dedi.

Muhabirlerin “Şevval Sam’ın 29 Ekim sahnesinde 5 milyon TL aldığı yönünde iddialar var, siz nasıl yorumlarsınız?” sorusuna ise sanatçı “Bu durumu tek bir kişiye bağlamamak gerekiyor. Bir sürü insanın emeği oluyor konser günü. Mutlaka bu konu açığa kavuşacaktır. Ben yıllardır belediye konserlerine çıkarım, hiç böyle büyük paralar söz konusu olmadı” yanıtını verdi.