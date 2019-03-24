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Mustafa Cengiz'den flaş karar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın dün yapılan mali olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz, 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Mustafa Cengiz'den flaş karar!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmemişti.

Başkan Cengiz, bu konuyla ilgili yarın basının karşısına çıkacak. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa cengiz Galatasaray

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