Mustafa Cengiz'den flaş karar!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmemişti.
Başkan Cengiz, bu konuyla ilgili yarın basının karşısına çıkacak. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek" denildi.
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