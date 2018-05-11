Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yaptığı açıklamada, "Avrupa kupalarına katılma cezası almayacaklarını söyledi. Mustafa Cengiz, "UEFA’dan bir haber aldım. Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme yok. Önümüzdeki yıl ve yıllar için Avrupa kupalarına katılacağız. Herhangi bir engelleme yok. Buradan müjdeliyorum" diye konuştu.
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