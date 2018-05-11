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Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "UEFA, Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme olmayacağını bize söyledi. Avrupa kupalarına katılma cezası yok" dedi.

Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yaptığı açıklamada, "Avrupa kupalarına katılma cezası almayacaklarını söyledi. Mustafa Cengiz, "UEFA’dan bir haber aldım. Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme yok. Önümüzdeki yıl ve yıllar için Avrupa kupalarına katılacağız. Herhangi bir engelleme yok. Buradan müjdeliyorum" diye konuştu.

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