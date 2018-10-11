Mustafa Cengiz, Türkiye'ye geri döndükten sonra havaalanında da açıklamalarda bulundu ve CAS'a başvurulacağını açıkladı.

UEFA'nın yeniden gözden geçirme kararına karşı olduklarını belirten Cengiz, "Bir CAS durumu var. CAS'a gitme nedenimiz hakkımızda alınan bir karar değil, sebebi yeniden gözden geçirmeye gerek olmadığı şeklinde. Onların sebebi, geçmiş yıllardaki 142 milyon euroluk zararın göz ardı edildiği iddiası. Biz hikaye okumuyoruz, masal da okumuyoruz. Realiteler bunlar. Yeniden gözden geçirmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Biz bununla vakit kaybetmek istemiyoruz. CAS bir süreç, bilinçli yapıyoruz bunu. UEFA'ya bir tepkimiz yok" ifadelerini kullandı.

"CEFERIN TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÜZGÜN"

Ceferin ile yaptıkları görüşmede EURO 2024'ü de konuştuklarını belirten yönetici, "Bize men cezası da verebilirler, böyle bir yetkileri var. Yeniden gözden geçirme kararından rahatsız olduk. Ceferin ile dostane şeyler konuştuk, Galatasaray özelinde çok girmedik. Ceferin tarafsız bir insan. 2024'ün Türkiye'ye verilmesinden çok üzgün, samimi olarak görüşlerini dile getirdi" diye konuştu.

