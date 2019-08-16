SPOR

Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması: Çalışmalarımız devam ediyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.08.2019 21:59 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili konuşurken 'Falcao önümüzdeki hafta geliyor mu?' sorusuna "Bilemem, çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar diyebilirim. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler" cevabını verdi.

Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması: Çalışmalarımız devam ediyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçı için bulunduğu Denizli'de TRT Spor'a konuşan Mustafa Cengiz "Galatasaray, diğer takımlar hedeflerine varmak için kendi kendini düzenli olarak yenilemek durumunda. Sevgili hocamızın istekleri ve bizim yapabilme kapasitemiz doğrultusunda realize etmeye çalışıyoruz. Nzonzi, Seri, Emre Mor, Babel ve diğer kardeşlerim olsun, 10 transfer yaptık. Dünya çapında yıldızlar. Marka değerinden söz edilen bir ligde, bu isimlerin sadece Galatasaray'a değil Türk futbolunun marka değerine katkı yapmasını istiyoruz" dedi.

Cengiz "Falcao önümüzdeki hafta geliyor mu?" sorusuna "Bilemem, çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar diyebilirim. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler" yanıtını verdi.

PARTNERGörenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!Görenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!
G.Saray transferi açıkladıG.Saray transferi açıkladı
Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
radamel falcao mustafa cengiz Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

G.Saray transferi açıkladı

G.Saray transferi açıkladı

Trabzon'dan Sturridge açıklaması

Trabzon'dan Sturridge açıklaması

F.Bahçe'den sol bek hamlesi

F.Bahçe'den sol bek hamlesi

TFF resmen duyurdu! Puan silme cezası

TFF resmen duyurdu! Puan silme cezası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Başkan bırakın Falcayu GS nin 11 i bir Rodilkga yapmıyor. takımın durumu çok kötü. bu iş Jimmi, selçuk, belhanda ile olmaz. Fernandonun ve Onydkuru nun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor 2 - 0 Galatasaray

Son şampiyona Denizli'de şok

Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması: Çalışmalarımız devam ediyor

Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Roma, Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a 1+1 yıllığına kiralandığını açıkladı

G.Saray transferi açıkladı

Galatasaray'ın transfer ettiği Steven Nzonzi İstanbul'da

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

L'Equipe: Galatasaray'la anlaşan Falcao, Monaco'yu reddetti

Fransa'dan G.Saray'a Falcao müjdesi

Leonardo Jardim ve Ahmet Bulut'tan kafa karıştıran Falcao sözleri

Kafa karıştıran Falcao sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.