Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye: Ben o acizliğe düşmem

Galatasaray ile Enerjisa arasında gerçekleşen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı. "MARCAO MİLLETVEKİLİ Mİ?" YANITI Selahattin Baki'nin Marcao milletvekili mi sözlerinin sorulması üzerine; "Lig sonuncusu Ankaragücü yendi, helal olsun. Hakem hataları var mı, var. Milletvekili falan deyip gündeme getirir miyim? Ben acizliğe düşmem." Selahattin Baki ne demişti? "Artık isim vereceğim. Marcao diye bir adam var. Biz kaçırdık mı milletvekili mi oldu? Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var. Fenerbahçe’de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?” ZEMİN ŞİKAYETLERİNE YANIT "Zemin olayı da geçici. Belki yapısal ama stratejik değil. Zemin değerli. Bizler isteriz ki halı saha gibi sahada oynayalım. Herkes gücüne göre. Biz stadın zeminini en iyi tutanlardan biriyiz, belki başta geliyoruz. O yaşanan karı hatırlıyor musunuz? O kar için hepimiz dua ettik. Yüzde 19'a düşmüştü barajlarda sular. Birdenbire kar yağınca hepimiz sevindi ama zemin üzülmedi mi, üzüldü. Erken açtılar. Eleştiri olarak söylüyorum. TFF yetkilileri, 4 saat önce istiyor zemin kontrolü. Ne var yerdik de örtüyü geç açardık. Üzerinde oynanması, zaten 8 yıldır yapılmayanı yaptık. Kovid için bizim 2-3 ay zamanımız oldu. Orada bir ihmal var. Onu da itiraf edeyim. O ihmal ve kar yağışı zemini bozdu."

SON 10 DAKİKADA 5 GOL OLABİLİRDİ "Biz çamur gibi sahada bir takımı yendik. Sonra gittik çok güzel bir zeminde Ankara'da yenildik. Demek ki tek faktör, tek parametre zemin değildi. Hemen yazın, teknik ekibe laf attı. Alakası yok. Seyirci, ortam, futbolcunun havası faktör, şans çok önemli. 2-2 biten maçta karşı takım da çok güzel oynadı. Son 10 dakikada 5 gol olabilirdi. 2 kere geldi, attı adamlar. Helal olsun. Ne yapabilirsin." GALATASARAY TÜRKİYE'DİR "Kimisi endişeli, kuşkuluymuş. Sonra kuşkuları gitti. Öbürüyle oturuyoruz, sarılıyoruz, kardeşiz. Kardeş mişiz? Bizim aleyhimize bildiri yayınlıyor, yan yana oturuyoruz, haberim yok. Federasyonu, hakemi etkileyeyim diye bir şey yapmam. Benim cesametim Türkiye'nin en az yüzde 45. Galatasaray Türkiye'dir!" BAĞIRMAMIZ ADALET İÇİN "Biz hakem etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Muhatap değiliz. Zırva tevil götürmez. Ne demek bu? Saçma lafa açıklama yapmaya kalkarsanız iyice batarsınız. Bataklığa damat elbisesiyle girsen çamurla çıkarsın. Ne cevap versek boş. Eziklik duygusu bu. O dediğiniz takım yendi, bitti. Hakem hataları iki takım için de bir dolu var. Yazı yazdık. Hakemleri eğitmeli, korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet için. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Bağrılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil. Tüm kulüpler el birliğiyle, TFF bizim TFF'miz, hakemler bizim insanımız, moralini özgüvenini bitirirsem üst üste daha çok hata yaparlar."