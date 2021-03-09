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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye: Ben o acizliğe düşmem

09.03.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye: Ben o acizliğe düşmem

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Enerjisa arasında gerçekleşen tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...

Galatasaray ile Enerjisa arasında gerçekleşen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı.

"MARCAO MİLLETVEKİLİ Mİ?" YANITI

Selahattin Baki'nin Marcao milletvekili mi sözlerinin sorulması üzerine; "Lig sonuncusu Ankaragücü yendi, helal olsun. Hakem hataları var mı, var. Milletvekili falan deyip gündeme getirir miyim? Ben acizliğe düşmem."

Selahattin Baki ne demişti? "Artık isim vereceğim. Marcao diye bir adam var. Biz kaçırdık mı milletvekili mi oldu? Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var. Fenerbahçe’de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?”

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ZEMİN ŞİKAYETLERİNE YANIT

"Zemin olayı da geçici. Belki yapısal ama stratejik değil. Zemin değerli. Bizler isteriz ki halı saha gibi sahada oynayalım. Herkes gücüne göre. Biz stadın zeminini en iyi tutanlardan biriyiz, belki başta geliyoruz. O yaşanan karı hatırlıyor musunuz? O kar için hepimiz dua ettik. Yüzde 19'a düşmüştü barajlarda sular. Birdenbire kar yağınca hepimiz sevindi ama zemin üzülmedi mi, üzüldü. Erken açtılar. Eleştiri olarak söylüyorum. TFF yetkilileri, 4 saat önce istiyor zemin kontrolü. Ne var yerdik de örtüyü geç açardık. Üzerinde oynanması, zaten 8 yıldır yapılmayanı yaptık. Kovid için bizim 2-3 ay zamanımız oldu. Orada bir ihmal var. Onu da itiraf edeyim. O ihmal ve kar yağışı zemini bozdu."

SON 10 DAKİKADA 5 GOL OLABİLİRDİ

"Biz çamur gibi sahada bir takımı yendik. Sonra gittik çok güzel bir zeminde Ankara'da yenildik. Demek ki tek faktör, tek parametre zemin değildi. Hemen yazın, teknik ekibe laf attı. Alakası yok. Seyirci, ortam, futbolcunun havası faktör, şans çok önemli. 2-2 biten maçta karşı takım da çok güzel oynadı. Son 10 dakikada 5 gol olabilirdi. 2 kere geldi, attı adamlar. Helal olsun. Ne yapabilirsin."

GALATASARAY TÜRKİYE'DİR

"Kimisi endişeli, kuşkuluymuş. Sonra kuşkuları gitti. Öbürüyle oturuyoruz, sarılıyoruz, kardeşiz. Kardeş mişiz? Bizim aleyhimize bildiri yayınlıyor, yan yana oturuyoruz, haberim yok. Federasyonu, hakemi etkileyeyim diye bir şey yapmam. Benim cesametim Türkiye'nin en az yüzde 45. Galatasaray Türkiye'dir!"

BAĞIRMAMIZ ADALET İÇİN

"Biz hakem etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Muhatap değiliz. Zırva tevil götürmez. Ne demek bu? Saçma lafa açıklama yapmaya kalkarsanız iyice batarsınız. Bataklığa damat elbisesiyle girsen çamurla çıkarsın. Ne cevap versek boş. Eziklik duygusu bu. O dediğiniz takım yendi, bitti. Hakem hataları iki takım için de bir dolu var. Yazı yazdık. Hakemleri eğitmeli, korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet için. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Bağrılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil. Tüm kulüpler el birliğiyle, TFF bizim TFF'miz, hakemler bizim insanımız, moralini özgüvenini bitirirsem üst üste daha çok hata yaparlar."

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TYLER BOYD'UN SÖZLERİ ÜZERİNE

"Biz yabancı bir takımın, rakibimizin kendi ifadesi. Olabilir. Çok ciddi, doğuştan, rakip takım taraftarı değildir. Parayla ilgisi yoktur deriz. Bize de diyorlar ki, Podolski şunu dedi. Biz bu tip tartışmalara girmeyiz. Bu söz ona ait. Neticeleri hoşumuza gitmese de buna cevap vermeyiz."

YABANCI HAKEM KONUSU

"Federasyon karar verir. MHK'de 40'a yakın hakem var dediler. Kovid var, hastalık var, bu yeterli değil dediler. Bir de VAR çıktı. Eskiden 4'tü, 6 oldu, şimdi 8'e yakın. Her maç için. Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verebilir. O da derbi maçlarda ve belli sayıda. Ancak, Türk hakemliğine bunu bir tehdit gibi algılamak Türk hakemliğine zarar verir. Belki 1-2 maçta olabilir. Futbol henüz oluşmamış ülkelerde yapılıyor, Suudi Arabistan gibi. Çok sıkışıyorsanız bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorsunuz, ancak karar TFF'nin."

YENİ ÇIKAN BAŞKAN ADAYLARI

"Beni cennet tatmin eder. İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar kıt. Ben bunu derken hiçbir başkan adayını küçümseyerek demedim. Benim kendi kıstaslarıma göre olması gerekir. Bizim pandemiden, Avrupa'ya gitmemekten ötürü çok ciddi zararımız var. En büyük geliri olan da en büyük zararı olan da biziz marjinal olarak. Bizim bu zarardan bir an önce kurtulmamız gerek. Adam gelmiş, 500 milyon para koyuyor, ben niye çekilmeyeyim, bunu da belgeliyor. Bunu görmeliyim ben. Bizim en büyük sorunumuz mali. Bizim kulübün yarısından çoğu muhasebeci ve teknik direktördür. Bu bizi diri de tutuyor."

SEÇİMDE ADAYLAR...

"Ne kadar fikir varsa yarışsın. Zevkli olur. Taraftar kendi sesini bulur. Beni, faaliyetlerimi desteklemeyenlere de alternatif tercihler verir. Adam bizi beceriksiz, yeteneksiz görüyor. Ortaya bir şey koyamıyor ama aksanımdan, tipimden, yaptıklarımdan hoşlanmayabilir. Diyebilir yani. Ben buna bir şey diyemem. Ayinesi iştir kişinin bakacağız."


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
vasıfsız kendi işine bak fenerbahçedir türkiye halkın takımıdır vasıfsız bilgisiz cahil

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