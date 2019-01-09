Mustafa Cengiz'den Ibrahimovic itirafı! Fenerbahçe ve Yıldırım Demirören'e gönderme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu ve başkan adayı olduğu dönemde verdiği "Ibrahimobic transferi" sözünün sosyal medyada gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zlatan Ibrahimovic için girişimlerde bulunduğunu kaydeden başkan, "Ben, Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım. Ibrahimovic transferi ile uğraştım, emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE BASKETBOL GÖNDERMESİ

Basketbol şubesindeki eleştiriler nedeniyle Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki başarısına değinen Cengiz, "Fenerbahçe Basketbol, Türkiye'nin gururu ama EuroLeague'de şampiyon olunca ne kazanıyorlar biliyor musunuz? 1 milyon euro. Ne harcıyorlar peki? 40 milyon euro. Biz bu sene takıma sadece 2.5 milyon Euro harcadık" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ VE TİCARİ ÇIKARIM YOK"

Kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Galatasaray başkanı, "Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum. Galatasaray başkanlığı benim planlı olarak geldiğim bir makam değil, üç hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik" dedi.