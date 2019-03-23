Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün yıllık olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulunuyor. İşte Mustafa Cengiz'in sözleri... "Bütün gün burada sergilenen öfkeyi hayretle izledim. Bu öfke nedir anlamakta zorlanıyorum. Beni istemeyebilirsiniz. İstifa da ederim. Hiç problem değil. Ben bundan rahatsız değilim. Benim için 'kedi' dendi, 'değneği alıp kovalanır, gerisi yalan' dendi ve 'temsil kabiliyeti' dendi. Arkadaşlar, ben sizi temsil ediyorum, siz ne iseniz, ben oyum. Türkiye sürekli CAS’da davalar kazanıyor. Ben kem sözü, küfrü, ayrılığı, hakareti, aşağılamayı temsil edemem. Biz sizi CAS'ta kötü temsil etseydik, burada olabilir miydik? GERİ ADIM ATMIYORUM

Ben geri adım atmıyorum, neredeyse kasetlerim yayınlandı. Bütün sözcüklerimin arkasındayım. Hepsinin bir gelişi var, arada tırnaklayıp alamazsınız. Beni yok etmek, bu yönetimi düşürmek ise amaç, zaten benim konuşmam fuzuli. Yanlış yapıyorsunuz. Hatalarımız var mı, var. Biz disiplinde sizlere uyarı da vermeyecektik. BEN TEHDİT ETSEM, AÇIK VE NET EDERİM

Benim hatam nerede biliyor musunuz, ben size uyarıyı da vermeyecektim. Disipline gelenler, sosyal medyadaki hakaretten daha ağır. Ben bunları hak ediyor muyum, arkadaşlarım hak ediyor mu? Biz bu işe gönüllü talip olduk, kapıyı açıp da kimsenin koltuğunu kapmadık. Tehdidi yiyen biziz, buna rağmen ben bir şey demedim, demiyorum. Düzgün, dürüst, mert, korkusuz kanadınızım. Biz tapulu değiliz. Bunu dediğim anda tehdit etti deniyor. Ben tehdit etsem, açık ve net ederim. Üstü kapalı konuşmam. Konuşmadım hiçbir zaman. Öyle bir şey asla yok. Bunu size de tenzih ederim, kendime de. Ben divanı çok yakın görüyorum, bazen konuşurken dost gibi konuşuyorum.

FATİH TERİM İSMİNİ KULLANARAK NEDEN BANA SALDIRIYORSUNUZ?

Bana Fatih Terim’in ismini kullanarak neden saldırıyorsunuz? Fatih Terim’in adını 16 Ekim’de KAP’a bildirdik. Açıp okumuyor musunuz? Siz böyle yapmayın çocuklar. Okumadan neden saldırıyorsunuz bana. MARCAO DÜRÜST ÇOCUKMUŞ, SÖZÜNÜ TUTTU

Marcao’nun sözleşmesini neden Pazar duyurduk? Arkadaşlar çocuk takımına söz vermiş, maçını oynadı, oradaki sözlerini yerine getirip geldi bize. Dürüst çocukmuş, dürüst davrandı, hem oraya, hem bize. 4 gün içinde 4 transfer yaptık. Evet, 10 milyon Euro'ya yaptık, 1 lira da aşmadık. Her saniye UEFA ile temas halindeydik. BİZ SİZİ ŞEREF VE ONURLA TEMSİL EDİYORUZ

Sadece Emre Taşdemir’i açıklamadık. Burada söylendi diye söylüyorum. Bizi küçük gördüler. Sadece %10 fark var. Tamam da, 10 senedir ilk defa var. Galatasaray'ın bulunacağı yer, dünyanın tepesi. Hedef bu. Bunu belki ben göremem, torunumuz görür ve ben huzur içinde olurum öteki dünyada. Biz sizi şeref ve onurla temsil ediyoruz. Çünkü en sert konuşan dahil, kim olursa olsun onurlu ve şerefli olduğunuzu biliyorum. Benim en yakın arkadaşlarım lisesli. Bana kim liseliyim dese hep öne aldım. Dostlukta öne aldım.

'KIYAM' DEDİM DİYE BANA 'BADEM BIYIKLI' DEDİLER

Benim 31'ine kadar 71 milyon küsür TL bulmam gerek. Bu gerçekten bir var oluş, ben başka kulüpler gibi olamam. Ben borsaya kote kulüpler içinde en iyi olan kulübüm, tersi olsa söylerim. Göreve geldiğimde 'kıyam' dedim, ressurrection... Ayağa kalkış. 'Kıyam' dedim diye bu 'badem bıyıklı' dediler. Ne demekse. 'Ayağa kalkmak için ne gerekiyorsa onlara öncelik verelim' dedik, söylem oydu. EN TEHLİKELİ KAVGAMIZ LİSELİ-LİSESİZ

Hesabını ben değil, siz liseli kardeşlerimin sorması lazım. Bizim en tehlikeli kavgamız liseli-lisesiz kavgasıdır. Çok tehlikeli. Ben liseci demekten bile kaçındım. Liseci demek bir süre sonra liseliye dönüyor. Burada liseli kavgası çıkacaktı. Kim ki bunu ateşliyor, inan edin Galatasaray'a zarar veriyor. BİZİM İÇİN 'GERİCİ, RİVA'DA İMAM HATİP YAPMAK İSTİYOR' DEDİLER

Riva, Florya bizim geleceğimiz. Tamam gitti, biz en iyi hale getirmeliyiz. Benim hayatımda kardeşim kolumda öldükten sonra hiç ağlamadım. Boğazımın düğümlendiği an Galatasaray Üniversitesi’nde oldu. Ben gittim, Eğitim Vakfı geldi ve ''Riva’da ilkokul yapılsın' diyor ama bunun üniversiteden haberi yok'' dediler. Benim eğitimim yöneticilik. Galatasaray Üniversitesi'nde rektöre gittim, güzelce anlattım. Rektör ve rektör yardımcısı umarım beni dinliyorlardır. 'İlkokul yapma fikri bizden çıktı ama buna siz sahip çıkın' dedim. 'Hayır' dediler, 'biz Bahçeşehir'de yatılı okul yapacağız' dediler. 'Florya’da yapalım' dedim, cevap alamadım. Asla aklınıza bir şey gelmesin. Sonra dedikoduları duyuyorum, biz gerici yönetimiz, Riva'da İmam Hatip yapmak istiyormuşuz.