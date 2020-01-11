Mustafa Cengiz'den Onyekuru ve Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen divan kurulu toplantısından sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. TRANSFER AÇIKLAMASI Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Cengiz, "Transfer dönemi 31 Ocak'a kadar sürecek. Galatasaray için en uygun, en doğru, en optimum düzeyde elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Sayın hocamızla stratejik toplantıyı yaptık. Orada bir plan yapıldı. Finansal Fair Play içinde elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. "ONYEKURU İÇİN 48 SAAT İÇİNDE ÖNLEM ALINMASAYDI ÇOK KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİRDİ" Ülkesi Nijerya'ya gittikten sonra sıtma olan Onyekuru'yla ilgili soru üzerine Cengiz, şöyle konuştu: "Onyekuru çok ağır bir hastalık geçiriyor. Sağlık ekibimizi, Yener İnce hocamı çok candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptı. Maalesef giderken ilaç alınmamış ve sıtmanın en tehlikelisine yakalandı. Eğer 48 saat içinde önlem alınmasaydı çok kötü sonuçlar olabilirdi. İnşallah 2 ile 3 hafta içinde düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz. Galatasaray aşığı. Sadece para değil, Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Luyindama da öyle. Afrika'ya gidenlere bir şeyler oluyor. Onlara artık nazar boncuğu takacağız."

FATİH TERİM SORUSUNA CEVAP: SORUN YOK, İLERİDE KONUŞURUZ Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan konusunda teknik direktör Fatih Terim ile görüş ayrılığında oldukları ve sorun yaşadıkları iddialarıyla ilgili, "Sorun yok. Bununla ilgili ileride konuşuruz" dedi. "GALATASARAY, MAYIS'TA TEKRAR İPİ GÖĞÜSLEYECEK" Mustafa Cengiz, mayısta şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini ileri sürdü. Kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın son 2 sezonda futbolcularının şanssız ve ender görülen sakatlıklar yaşadığını söylemesi üzerine Cengiz, "Artık deve mi keselim, ne yapalım? Manevi açıdan dua etmekten başka bir şey yok elimizde. Allah nazardan, kazadan korusun. Önce insan ve futbolcumuzun sağlığı. Hepsini çok seviyoruz. İnşallah Galatasaray mayısta tekrar ipi göğüsleyecek" şeklinde görüş belirtti. "ANADOLU KULÜPLERİ BİZİ ZENGİNLEŞTİRİYOR" Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Beşiktaş'ın BtcTurk Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin transferinde etik dışı davrandığı iddialarıyla ilgili ise şöyle konuştu: "FIFA ve TFF kurallarına uygun davranıyoruz. Rakiplerin yaptığına bir şey diyemem. Sivasspor'a şapka çıkarıyorum, tebrik ediyorum. Anadolu kulüpleri bizi zenginleştiriyor. Alanyaspor, Malatyaspor müthiş destan yazıyorlar. Ankaragücü o kadar zor durumda destan yazıyor. Geçen sene hak etmediler ama ligden düşen Erzurumspor, Akhisarspor, Bursaspor mücadele veriyor. Eskişehirspor mücadele veriyor. Futbol kentleri var. Eskişehir, Adana, Samsun, Kocaeli, Sakarya'nın ligimizde bulunması gerekir. İnşallah ligimizde bulunurlar. Anadolu kulüplerine büyük saygı duyuyorum."

"UEFA İLE NEREDEYSE AKRABA OLDUK" Bu arada Galatasaray Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısında üyelerin eleştirilerine yanıt veren Cengiz, TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın oluşturulma aşamasında son bir ay haricinde büyük çabalarının olduğunu kaydetti. Cengiz, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları konusunda bilgili bir kulüp olduklarını aktararak, şöyle konuştu: "Kulüp lisanslama talimatının başlangıç aşamasında Galatasaray Kulübü profesyonelleri ve yöneticileri çok büyük çaba gösterdi. Bütün toplantılara aylarca katıldık. UEFA Finansal Fair Play kriterlerinde uzman hale geldik. UEFA ile neredeyse akraba olduk. Yüzlerce sayfa yazı yazdık. Sonra 4 ay CAS süreci yaşadık. Bu konuda dünyada bilgi birikimi ve data açısından en saygın ve donanımlı kulüp durumundayız. Bizleri sahada yenen takımlar bile bizi bekledi. Bizim attığımız adımlara göre CAS'a gitti. Bunlara bakmadık çünkü biz hiçbir zaman adam markajı yapmayız, saha markajı yaparız." "LİSANSLAMA ÇALIŞMASI BİTTİ ZANNEDİYORDUK" Lisans talimatının son 1 ayında kendilerinin dışarıda bırakıldığını ileri süren Mustafa Cengiz, "Lisanslama çalışması bitti zannediyorduk. Sonra UEFA'dan bir telefon geldi. 'Lisanslamada neden yoksunuz?' dediler. Lisanslamanın son 1 ayında olmadığımızı öğrendik. Geçici başkan Hüsnü Güreli ve başkan adayı Nihat Özdemir'i aradım. 'Neden lisanslamanın finalize edilme aşamasında yokuz?' dedik. 'Kulüpler Birliğine söyledik' dediler. Sonra bu lisanslama çıktı" ifadelerini kullandı.

"OYUN OYNANIRKEN KURALLAR DEĞİŞMEZ" Talimata son halini verenlerin şimdi değişmesini istediğini iddia eden Cengiz, "Bu lisanslama çok sert. Sert kararlar ve hükümler kondu, 'peki' dedik. Son oluşumun 2 ayında yoktuk. Tam tersine bugün dilekçe veren, 'değişsin' diyen kulüpler vardı. Final imza ve öneri onlara aitti. Oyun oynanırken kurallar değişemez. Camiamız şundan emin olsun; her platformda haksızlıklarla uğraşıyoruz. Duruşumuzu koyuyoruz. Sayın TFF de bunu çok net ve iyi biliyor. Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız. Gerçi oyun oynanırken bir kez kural değiştirildi, play-off yapıldı. Onda da alnımızın akıyla kupayı kazandık" şeklinde görüş belirtti. "ÇABAM SEÇİME GİTMEMEK İÇİN DEĞİL" İdari ibrasızlıkla sonuçlanan mali genel kuruldan sonra görevi bırakmamasının nedenini dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti: "Mahkeme kadıya mülk değil. Bugün varım yarın yokum. İdari ibrasızlık akşamı o şansı elde etmiştim, çekilebilirdim. Ancak 190 milyon liraya yakın ödeme vardı. Onu nasıl ödedik bir destan. Bugün gerek Florya gerek yapılandırma gerekse eski başkana olan (Dursun Özbek) borçların yapılandırılmasını hallettik. Bizim şu anda önümüzde ada ve diğer konular var. Adım adım giderek hallediyoruz. Ben de çok meraklı değilim. Çabam seçime gitmemek için değil. Bundan emin olun. Ben çekildiğim anda 'kaçtılar' diyecekleri için, tarih beni bu şekilde yargılar diye yönetimde duruyorum. Son dönemde görev süresini tamamlayan yönetim yok. Galatasaray Kulübü 2 yılda 3 seçimi kaldırır mı? Biz seçim kararı alırsak yürüyen işler, sponsorluk çalışmaları akamete uğrar mı, Galatasaray'a zarar verecek duruma gelir mi, transfer politikamızı ve şampiyonluk yürüyüşümüzü etkiler mi? diye bakıyoruz. Biz çekiliriz ve dinlenme şansı buluruz."